taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.789
Euro
6.4492
Altın
1469.54
Borsa
110114.66
Gram Altın
273.637
Bitcoin
41990.58

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu listesi

Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin, 154 kişinin imzası bulunan kurucular kurulu listesine Ensonhaber olarak ulaştık.

Özel Haber | 12.12.2019 - 23:45..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu listesi

Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’nin kurucular kurulunda yer alan 154 kişinin ismine ulaştık.

AK Parti’den istifa ederek yeni parti kurma kararı alan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi’ni resmen kurdu.

Ensonhaber, Davutoğlu ekibinin İçişeri Bakanlığı’na sunduğu dilekçenin sayfalarına ulaştı.

Gelecek Partisi’nin kurucular kurulunda 154 kişinin imzası var.

AK Parti ile yollarını ayırıp Davutoğlu’nun ekibine katılanların dikkat çektiği listede, 15 Temmuz’da Fetullahçı teröristler tarafından şehit edilen Erol Olçok’un eski eşi Nihal Süleymanoğlu da var.

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu listesi

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu listesi

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu listesi

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu listesi

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu listesi

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu listesi

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu listesi

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu listesi

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu listesi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çukur'dan Süleyman Soylu'ya 'lanet' yanıtı

Çukur'dan Süleyman Soylu'ya 'lanet' yanıtı

544
Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

470
BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

404
Merkez Bankası 2019'un son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası 2019'un son faiz kararını açıkladı

334
Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

138
Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

482
Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

220
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir