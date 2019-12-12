Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu listesi

Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’nin kurucular kurulunda yer alan 154 kişinin ismine ulaştık.

AK Parti’den istifa ederek yeni parti kurma kararı alan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi’ni resmen kurdu.

Ensonhaber, Davutoğlu ekibinin İçişeri Bakanlığı’na sunduğu dilekçenin sayfalarına ulaştı.

Gelecek Partisi’nin kurucular kurulunda 154 kişinin imzası var.

AK Parti ile yollarını ayırıp Davutoğlu’nun ekibine katılanların dikkat çektiği listede, 15 Temmuz’da Fetullahçı teröristler tarafından şehit edilen Erol Olçok’un eski eşi Nihal Süleymanoğlu da var.