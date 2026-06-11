Gelecek yıl Türkiye'ye gelecek: Elektrikli Skoda Epiq seri üretime girdi

Skoda, elektrifikasyon stratejisinde önemli bir adım atarak yeni elektrikli modeli Epiq'in seri üretimine İspanya'nın Pamplona kentinde başladı.

Bu tarihi adım, aynı zamanda Epiq'i marka tarihinde İspanya'da üretilen ilk Skoda otomobili unvanına kavuşturdu.

TÜRKİYE PAZARINA NE ZAMAN GELECEK

Günlük kullanım odaklı tasarlanan ve markanın elektrikli araç pazarındaki gücünü artıracak olan Epiq, önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak.

Skoda'nın Modern Solid tasarım dilini tamamen yansıtan bu ilk model, yeni MEB+ platformu üzerinde inşa ediliyor.

440 KİLOMETRE MENZİL

Yeni nesil elektrikli SUV, 85 kW ile 155 kW arasında değişen güç seçenekleri ve yaklaşık 440 kilometreye varan sürüş menziliyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor.

Üst segment otomobillerde yer alan gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemlerini barındıran araç, tanıtılacak olan Peaq modeliyle birlikte markanın mobilite stratejisinin merkezinde yer alacak.

DEV FABRİKADA ÜRETİM HIZ KESMİYOR

Günlük 1.400’ün üzerinde üretim kapasitesi bulunan ve yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı Volkswagen Navarra fabrikası, her 54.6 saniyede bir yeni aracı banttan indiriyor.

Skoda, üretimini bu esnek tesise kaydırarak hem Avrupa pazarındaki elektrikli araç talebine hızlıca yanıt vermeyi hem de Çek Cumhuriyeti'ndeki ana tesislerinde ekstra kapasite açmayi amaçlıyor.