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Gelin ve damat koruyucu kıyafetlerle nikaha geldi

Korona salgınından önce nikah tarihi alan Selin Ayhan ve Doğan Mert çiftinin nikahı gelinlik ve damatlık yerine tulum, maske, eldiven ve koruyucu gözlüklerini takarak kıyıldı.

DHA |
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Gelin ve damat koruyucu kıyafetlerle nikaha geldi

 

Koronavirüs nedeniyle çiftler, nikah tarihini ertelemek yerine, olağanüstü güvenlik tedbirleri alarak nikah masasına oturuyor.

İstanbul'da, koronavirüs önlemleri öncesinde Eyüpsultan Belediyesi Nikah Müdürlüğü’ne başvurarak nikah tarihi alan Selin Ayhan (25), Doğan Mert (28) çiftinin nikahı gelinlik ve damatlık yerine tulum, maske, eldiven ve koruyucu gözlüklerini takarak kıyıldı.

Gelin ve damat tulum, maske, eldiven ve koruyucu gözlükle ‘Evet’ dedi -2

ŞAHİT DIŞINDA DAVETLİ YOK

Çiftlerin, şahitler dışında hiç kimsenin kabul edilmediği nikahları, nikah memuru Gamze Çelik tarafından kıyıldı. Nikahta, gelin ve damat gibi şahitler ve evlendirme memuru da maske takarak virüse karşı önlem aldı.

Gelin ve damat tulum, maske, eldiven ve koruyucu gözlükle ‘Evet’ dedi -1

“BİZİM İÇİN DE HOŞ BİR ANI OLDU”

Nikah tarihlerini çok önceden aldıklarını ve bu planın dışına çıkmak istemediklerini ifade eden damat Doğan Mert, bu zor günlerde kendileri için hoş bir anı olduğunu belirtti. Mert, “Bizim için bir anı oldu. İleride çocuklarımıza ve torunlarımıza, ‘Nikahımızın kıyıldığı o günlerde koronavirüs diye bir salgın vardı... Biz de nikahımızı bu şekilde kıymak zorunda kaldık’ diye anlatacağız. Ailelerimizin de yanımızda olmasını isterdik ama iki şahit dışında kimse içeri alınmadı. Düğünümüzü ise 30 Mayıs’ta yapmayı planlıyorduk ama sanırım Eylül ayına ertelemek zorunda kalacağız” dedi.

Gelin ve damat tulum, maske, eldiven ve koruyucu gözlükle ‘Evet’ dedi -4

“AŞK İŞTE BÖYLE BİR ŞEY DEMEK İSTEDİK”

Kendileri ve yakınları için bu nikahın hoş bir anı olduğunu belirten gelin Selin Ayhan ise duygularını şöyle ifade etti: "Sonuçta hayatınızda bir kere bu anı yaşıyorsunuz ama bizimki maalesef tüm dünyayı etkileyen bir virüs salgınının yaşandığı bir zamana denk geldi. Nikahımıza kimsenin katılamayacak olması da bizi üzdü. Biz de bu şekilde giyinerek herkese güzel bir anı bırakmak istedik. Nikahımızı canlı olarak da yayınladık. Ayrıca çocuklarımıza, torunlarımıza ‘Biz karantina günlerinde evlendik, aşk işte böyle bir şey demek’ istedik.”

Gelin ve damat tulum, maske, eldiven ve koruyucu gözlükle ‘Evet’ dedi -3

Gelin ve damat tulum, maske, eldiven ve koruyucu gözlükle ‘Evet’ dedi -5

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