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Gelinler de damatlar da ikiz

Ordu'da ikiz kardeşler Neslihan ve Nagihan Cüni, kendileri gibi ikiz Mustafa ve Mehmet Uslu ile evlendi.

AA | 27.10.2019 - 16:27..
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Tek yumurta ikizi Mustafa ve Mehmet Uslu, bir süre önce Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yaşayan ikizler Neslihan ve Nagihan Cüni ile tanıştı.

BİRLİKTE DÜĞÜN YAPMAYA KARAR VERDİLER

Mustafa Uslu Neslihan Cüni, kardeşi Mehmet Uslu ise Nagihan Cüni ile anlaşarak evlenmeye karar verdi. Uslu ve Cüni kardeşler, nişan törenlerinin ardından düğünlerini birlikte yapmak üzere gün belirledi.

Gelinler de damatlar da ikiz

MUTLULUKLARINA YAKINLARI ŞAHİTLİK ETTİ

İkiz kardeşler, Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki düğün salonunda dünyaevine girdi. Düğün töreninde gönüllerince eğlenen çiftler, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.

Gelinler de damatlar da ikiz

Gelinler de damatlar da ikiz

Gelinler de damatlar da ikiz

Gelinler de damatlar da ikiz

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