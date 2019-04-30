Geliştirilen yer radarı, Avustralya'daki kayıp mezarları tespit etti

Avustralya'daki arkeologlar, kayıp mezarları tanımlamak ve haritalandırmak için yeni yöntemler kullanıyor. Flinders Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Batı Victoria'daki kayıp mezarları kazı yapmadan tespit edebilmek için yeni geliştirilen bir yer altı görüntüleme teknolojisinden yararlandı.

Arkeologların kayıp mezarları bulmak için araştırma yaptığı mezarlık, 1869 yılında kuruldu ve 26 işaretli mezar olmasına rağmen 100'den fazla kayıp mezar barındırıyor. Arkeologlar, yeni teknolojiyi kullanarak 14 kayıp mezar tespit ettiklerini açıkladı.

Yer altı radar aracı, yer altı yüzeyini görüntülemek için yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar kullanan ve toprak yapısını inceleyerek veriler toplayan GPR teknolojisini kullanıyor. Araştırmacılar, söz konusu tekniği ülke geneline yayarak miras alanlarına zarar vermeden çeşitli bulgular elde edeceklerini belirtti.

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