taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9662
Euro
6.6932
Altın
1284.29
Borsa
95349.48
Gram Altın
246.488

Geliştirilen yer radarı, Avustralya'daki kayıp mezarları tespit etti

Yer altı görüntüleme teknolojisi, arkeologların Avustralya'da kaybedilen mezarları bulmalarına yardımcı oldu.

Haber Merkezi | 30.04.2019 - 11:24..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Avustralya'daki arkeologlar, kayıp mezarları tanımlamak ve haritalandırmak için yeni yöntemler kullanıyor. Flinders Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Batı Victoria'daki kayıp mezarları kazı yapmadan tespit edebilmek için yeni geliştirilen bir yer altı görüntüleme teknolojisinden yararlandı.

Arkeologların kayıp mezarları bulmak için araştırma yaptığı mezarlık, 1869 yılında kuruldu ve 26 işaretli mezar olmasına rağmen 100'den fazla kayıp mezar barındırıyor. Arkeologlar, yeni teknolojiyi kullanarak 14 kayıp mezar tespit ettiklerini açıkladı.

arkeolog

Yer altı radar aracı, yer altı yüzeyini görüntülemek için yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar kullanan ve toprak yapısını inceleyerek veriler toplayan GPR teknolojisini kullanıyor. Araştırmacılar, söz konusu tekniği ülke geneline yayarak miras alanlarına zarar vermeden çeşitli bulgular elde edeceklerini belirtti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

534
Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

75
Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

140
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

66
Tuzla'da aracına erik atan çocuğu öldüresiye dövdü

Tuzla'da aracına erik atan çocuğu öldüresiye dövdü

179
Avengers: Endgame'in sonunu söyleyen seyirciyi dövdüler

Avengers: Endgame'in sonunu söyleyen seyirciyi dövdüler

23
Demet Akalın kızı için Sinem Kobal'ı eve çağırdı

Demet Akalın kızı için Sinem Kobal'ı eve çağırdı

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir