Gemi geçiş ücretlerine yüzde 15 zam

Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi çerçevesinde, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından uğraksız geçen gemilerden ücret alınıyor.

Alınan bu ücretlerin hesaplanmasında kullanılan ve gemilerin net tonları üzerinden tahsil edilen altın frank değeri, 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçen yıla göre yüzde 15 oranında artırılarak 5,83 ABD dolarına çıkarılacak.

2022 öncesinde 39 yıl boyunca 0,8 dolar olarak sabit kalan ve güncel altın piyasası verilerine göre revize edilen altın frank değeri, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar doğrultusunda her yıl düzenli olarak artırılıyor.

7,2 KAT ARTIRILIYOR

Bu yılki artış ile birlikte 2022 öncesine göre geçiş ücreti 7,2 kat yükseltilmiş olacak.

Bu güncelleme, 2022 yılında Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda başlatılan tarife revizyonlarının dördüncü adımı olarak değerlendiriliyor.

2024'TE 227,4 MİLYON DOLAR TAHSİL EDİLDİ

2024 yılı boyunca İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından, söz konusu ücretlere tabi 51 bin 58 uğraksız gemi geçişi oldu ve bu gemilerden toplam 227,4 milyon dolar tahsil edildi.