Gemi kaptanını öldüren katil zanlısı Asayiş Şube'de

Hint Okyanusu'nda taşımacılık yapan Türk bayraklı yük gemisi İnce Karadeniz, Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra denize açılmıştı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, makine yağcısı Ergin A., 20 Aralık'ta kaptan Bora Ekşi'yi kamarasının önünde bıçaklayarak öldürmüştü.

Olaya müdahale etmek isteyen gemi mürettebatından 4 kişi de yaralanmıştı.

KOLOMBO'DA TUTUKLANMIŞTI

Mürettebat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra bağlanarak tutulan katil zanlısı, geminin Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya yanaşmasının ardından yerel polis tarafından teslim alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Kaptan Bora Ekşi'nin ailesinin talebi doğrultusunda, Türkiye'de yargılanması için Ergin A.'nın iadesi istendi. Sri Lanka makamlarına yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından katil zanlısının, Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Türkiye'den giden polis ekibi Ergin A.'yı teslim alarak, bu sabah tarifeli uçakla İstanbul'a getirdi.

İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından katil zanlısı, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

SORGUSUNUN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Ergin A., burada alınacak ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edilecek.

22 YILLIK GEMİ KAPTANIYDI

22 yıllık gemi kaptanı olan 45 yaşındaki Bora Ekşi'nin cenazesi, tarifeli uçakla Türkiye'ye getirilmiş ve cenaze töreninin ardından İstanbul'da toprağa verilmişti.