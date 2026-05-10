Gemiden Fransa'ya tahliye edilen bir yolcuda Hantavirüs semptomları tespit edildi

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları açıklarında demirleyen Hollanda bayraklı MV Hondius isimli lüks yolcu gemisinde yaşanan hantavirüs krizi büyüyor.

Afrika’nın batısındaki Cabo Verde seferi sırasında hantavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği gemide tahliye operasyonları devam ediyor.

Arjantin’den hareket eden ve çoğunluğu İngiliz, Amerikalı ile İspanyol yolculardan oluşan 140’tan fazla yolcu ve mürettebat taşıyan gemi, Tenerife’deki Granadilla Limanı’na demirledi. İspanyol Sivil Savunması tarafından paylaşılan görüntülerde, limandaki yoğun güvenlik önlemleri ve yolcuların kontrollü tahliye süreci dikkat çekti.

Yetkililer, yolcuların konvoy eşliğinde Tenerife’de bulunan Sur-Reina Sofia Havalimanı’na götürüldüğünü açıkladı. Madrid’e ulaşan bazı yolcuların ise sıkı sağlık kontrolleri altında askeri hastaneye sevk edildiği bildirildi.

FRANSA'DA BİR YOLCUDA SEMPTOM GÖRÜLDÜ

Fransız yetkililer de ülkelerine getirilen yolcuların tahliye sürecinin tamamlandığını duyurdu. Paris’e iniş yapan uçağın acil durum ekipleri tarafından karşılandığı belirtildi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ülkeye getirilen 5 yolcudan birinde hantavirüs semptomlarının gözlemlendiğini açıkladı. Lecornu, söz konusu yolcunun ve beraberindeki kişilerin sıkı izolasyon altında tutulduğunu ifade etti.

Fransız yolcuların ilk etapta 72 saat boyunca hastanede gözetim altında kalacağı, ardından ise 45 günlük ev karantinasına alınacağı öğrenildi.

TAHLİYELER GRUP GRUP YAPILIYOR

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, tahliyelerin aşamalı olarak gerçekleştirildiğini açıkladı. İlk etapta İspanya vatandaşlarının 5 kişilik gruplar halinde küçük teknelerle karaya çıkarıldığı ve ardından otobüslerle havalimanına sevk edildiği belirtildi.

Yetkililer, Hollandalı yolcuların sonraki tahliye grubunu oluşturduğunu, bu uçakla Almanya, Belçika ve Yunanistan vatandaşlarının da taşındığını açıkladı.

Bakan Garcia daha sonra Türkiye, Fransa, İngiltere ve ABD vatandaşlarının tahliye edildiğini duyurdu. Son grubun ise Avustralya, Yeni Zelanda ve bazı Asya ülkelerinden gelen yolculardan oluştuğu belirtildi. Bu yolcuları taşıyacak uçağın Tenerife’ye yarın öğleden sonra ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Öte yandan yaklaşık 30 kişilik mürettebatın gemide kalacağı ve Hollanda’ya doğru seyahat edeceği bildirildi.