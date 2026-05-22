Genç Aleviler'den Kılıçdaroğlu'na destek: Yanında durma zamanı

CHP'de arınma zamanı...

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etti.

KILIÇDAROĞLU GÖREVE İADE EDİLDİ

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, göreve iade edildi.

CHP'de kriz büyürken Özgür Özel ve yönetimi, YSK'ya yaptığı başvuru ile butlan kararına itiraz etti.

Bu kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden tek tek tebrik mesajları akmaya başladı.

GENÇ ALEVİLER BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

'Mutlak butlan' kararıyla ilgili bir değerlendirme de Genç Aleviler Birliği'nden geldi.

KILIÇDAROĞLU'NA NET DESTEK

Genç Aleviler Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, açık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek ifade edildi.

Açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleştirilen siyasi ihanet girişimleri kamu vicdanında büyük bir yara açmıştır." denildi.

Genç Aleviler Birliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Genel Kongresi sürecinde ortaya çıkan usulsüzlükler, şaibeler, kumpas ilişkileri ve örgütsel müdahaleler neticesinde; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleştirilen siyasi ihanet girişimleri kamu vicdanında büyük bir yara açmıştır. Verilen mutlak butlan kararı ile birlikte CHP’nin 7. Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştür.

"ALEVİ GENÇLERİ KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUZ"

Genç Aleviler Birliği-GAB Yönetimi olarak; demokrasiye, temiz siyasete ve halk iradesine sahip çıkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu zorlu süreçte yanında olduğumuzu açıkça ilan ediyoruz. Bizler; baskıya, kumpasa ve siyasi mühendislik operasyonlarına karşı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürümeye devam edeceğiz. Başta Alevi gençliği olmak üzere tüm devrimci, demokrat ve halkçı gençleri; bu süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durmaya, halkın iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz."