1 100 yaşındaki Çinli, koronavirüsü yendi Vuhan'da 100 yaşında bir Çinli, korona virüsünü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti.

2 Genç kızı takip edip asansörde taciz etti Antalya'da evine giden 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.

3 Sakarya'da 22 kişi, mevlit yemeğinden zehirlendi Sakarya'da mevlit yemeği sonrasında 22 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

4 Bursa'da 400 yıllık tarihi çınar ağacı yakıldı İnegöl ilçesinde, 400 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.

5 İtalya'da 16 milyon insan karantina altında İtalya'da koronavirüs nedenli ölümler rekor bir artışla 366'ya ulaşırken, yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı 14 kentte karantina süreci başlatıldı.

6 İran'da koronavirüse karşı alkol içen 7 kişi öldü İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde koronavirüse iyi geldiğini zannederek endüstriyel alkol tüketen 7 kişi hayatını kaybetti.