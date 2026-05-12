Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını Ali Yılmaz yönetecek
Türkiye Kupası yarı finalinde yarın oynanacak Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi Ali Yılmaz oldu.
Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçta görev yapacak hakemleri duyurdu.
Zorlu müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU
Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Mehmet Kısal yapacak.
Mücadelenin 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)