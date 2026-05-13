Gençlerbirliği - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği, Trabzonspor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, ATV'den naklen yayınlanacak.

Mücadelesinde hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Mehmet Kısal yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Dele-Bashiru, Oğulcan, Cihan, Tongya, Metehan, Traora

Trabzonspor: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

KUPADA FİNAL YOLU...

Son 2 sezonda finale yükselen ancak önce Beşiktaş'a daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine getiremeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez finale yükselmenin mücadelesini verecek.

Karadeniz ekibinde Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Kupaya 4. turdan başlayan başkent ekibi, organizasyonda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

B Grubu'nu 10 puanla üçüncü bitiren kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde A Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek 15 yıl sonra yarı finale yükseldi ve Trabzonspor ile eşleşti. Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Gençlerbirliği, kümede kalma adına önemli bir galibiyet aldı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki başkent temsilcisi, yarı final karşılaşmasının ardından ligin son haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kümede kalma adına kritik bir maça daha çıkacak. Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sekou Koita, bordo-mavililere karşı forma giyemeyecek.