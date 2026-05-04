Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi sona erdi

Ligin 32'nci haftasında lig sonuncusu Fatih Karagümrük’e mağlup olan kırmızı-siyahlılar, bu sonuçla düşme hattına geriledi.

Yaşanan puan kaybı sonrası teknik heyette değişime gidildi.

Kulübün yaptığı açıklamada Demirel’e katkılarından dolayı teşekkür edilirken, genç teknik adamın görevine son verildiği bildirildi.

İKİNCİ DÖNEMDE SADECE İKİ GALİBİYET

Volkan Demirel, ikinci Gençlerbirliği dönemindeki ilk galibiyetini Galatasaray karşısında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde aldı. Bu sonuçla Ankara ekibi, uzun yıllar sonra rakibi karşısında önemli bir başarı elde etti.

Demirel yönetimindeki ikinci galibiyet ise ligde Kocaelispor karşısında geldi. Ancak bu çıkış sürdürülemedi.

32. haftada Fatih Karagümrük’e 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği, yeniden düşüşe geçti.

Toplamda 9 maça çıkan kırmızı-siyahlılar, bu süreçte 6 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Alınan sonuçlar beklentilerin altında kalınca yolları ayırma kararı geldi.

13 YIL SONRA GELEN GALATASARAY ZAFERİ

Öte yandan Gençlerbirliği, Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ı deplasmanda mağlup ederek dikkat çekmişti.

Başkent temsilcisi, 2013 yılından sonra ilk kez sarı-kırmızılıları İstanbul’da yenmeyi başardı ve kupada yarı finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.