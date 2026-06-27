Gençlerbirliği'nin kamp programı belirlendi

Gençlerbirliği'nin yeni sezon kamp programı belli oldu.

Kulübün açıklamasına göre başkent ekibi, 2 Temmuz Perşembe günü Beştepe'de toplanacak.

3 TEMMUZ'DA TOPBAŞI YAPILACAK

İlhan Cavcav Tesisleri'nde 3 Temmuz'da topbaşı yapacak kırmızı-siyahlılar, 13 Temmuz'da tamamlanacak ilk etap kamp çalışmalarını Ankara'da gerçekleştirecek.

İKİNCİ ETAP 16 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

İkinci etap kamp çalışmaları için 16 Temmuz'da Kayseri’ye gidecek başkent temsilcisi, hazırlıklarını 25 Temmuz'a kadar burada sürdürecek.

SON KAMP DÜZCE'DE

Kayseri kampının ardından 2 gün izin yapacak kırmızı-siyahlılar, üçüncü ve son kamp için 28 Temmuz'da Düzce'ye hareket edecek.

Başkent ekibi, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından sezon hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.