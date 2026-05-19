Gençliğe armağan: 19 Mayıs 1919'da neler oldu

19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası kabul edilen tarihi bir gün...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'nin ilk adımını attığı bu tarih, Cumhuriyet'in de başlangıcı.

107. yılında 19 Mayıs, her yıl "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanırken, milli mücadelenin fitilini ateşleyen gelişmeler de yeniden hatırlanıyor.

Peki, 19 Mayıs 1919'da neler yaşandı? İşte, 19 Mayıs 1919'a dair olaylar...

19 MAYIS'TA NELER OLDU

16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkan Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun'a ayak bastı.

Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, işgallere karşı yürütülecek Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edildi.

Anadolu'daki direniş hareketlerinin örgütlenme süreci başladı.

Mustafa Kemal, bölgedeki güvenlik sorunlarını incelemek ve halkın durumunu değerlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttü.

İşgallere karşı ulusal bir direniş fikri güç kazandı.

Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu zor şartlara karşı millet iradesine dayanan bir mücadele planı şekillenmeye başladı.

Samsun'da ilk temaslar gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Paşa, askeri ve mülki yetkililerle görüşerek bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Kurtuluş Savaşı'nın yol haritasının temelleri atıldı.

Samsun'dan sonra Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta yapılacak çalışmaların hazırlıkları başladı.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi için yeni bir dönem açıldı. Bu süreç, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan tarihi gelişmelerin başlangıcı oldu.

Milli egemenlik düşüncesi ön plana çıktı. Kurtuluşun ancak milletin birlik ve kararlılığıyla mümkün olacağı fikri benimsendi.

Anadolu'da teşkilatlanma faaliyetleri hız kazandı. Yerel direniş güçlerinin bir çatı altında toplanması için çalışmalar yürütüldü.

19 Mayıs, Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti.

Bu nedenle günümüzde "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaktadır.