CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kılıçdaroğlu sansürü: Fotoğrafının üzeri kapatıldı

Kasım 2023'te gerçekleşen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ının 'şaibeli' olduğu iddiaları üzerine açılan davada dün karar çıktı.

Bu kararla Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetiminin göreve iadesine hükmedildi.

'Mutlak butlan' kararının ardından iç karışıklıkların yaşandığı CHP'de, kriz alevlendi.

ÖZEL YÖNETİMİ KARARI TANIMADI

Karar, parti içinde büyük tartışma ve tepkilere yol açtı.

Tansiyon yükselirken, Özgür Özel yönetimi; kurultay kararını tanımadıklarını ve yok hükmünde olduğunu savundu.

KILIÇDAROĞLU SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPTI

Yaptığı ilk açıklamada 'butlan' kararının parti ve Türkiye için hayırlı olmasını dilediğini belirten Kılıçdaroğlu, ardından partililere seslenerek 'sakin' kalınması çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun ayrıca kendisine yakın isimlere, "Sert açıklamalardan kaçının" talimatı verdiği öne sürüldü.

KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFININ ÜZERİNİ KAPATTILAR

Kararın ardından partililer, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde toplandı.

Partililer, mahkeme kararına tepki gösterirken binada asılı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını beyaz kağıtlarla kapattı.

GENEL MERKEZDE DE KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFI KALDIRILDI

Benzer tepkiler Ankara'daki CHP Genel Merkezi önünde de yaşandı.

Özel; yönetimi, üyelerini ve örgütlerini genel merkeze çağırarak olağanüstü bir süreç başlattı.

Karar sonrası akşam saatlerinde partililer genel merkeze akın ederken, genel başkanların fotoğraflarının yer aldığı merkezde, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı.