Genel merkeze tırmanarak giren Nurhayat Altaca Kayışoğlu ihraç listesinde

CHP'de MYK toplandı.

Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, beklenen adımları atmaya devam ediyor.

MYK sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, kamuoyunun gündemini uzun süredir meşgul eden olası ihraçlara ilişkin konuştu.

9 İSME İHRAÇ YOLU GÖZÜKTÜ

Sarı açıklamasında Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut'un tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere"Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

CHP'de 9 vekilin ihracı istendi

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU İSMİ DİKKAT ÇEKTİ

İhraç listesinde yer alan isimler arasında en çok dikkat çekeni ise Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu oldu.

Kayışoğlu, mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi’nde başlayan nöbette yaşanan gerginliklerde başrolde yer almıştı.

OTOPARK KAPISINDAN TIRMANARAK ZORLA İÇERİ GİRMİŞTİ

Kayışoğlu, otopark kapısının üzerinden tırmanarak binaya girmeyi başarmıştı.

Merkeze kapı üzerinden atlayarak giren Kayışoğlu, uzatılan mikrofona yönelerek; "Kayyumcuları görünce tabii, haklı öfkemiz patladı. Utanmadan buraya gelip, polisle; buraya girmeye çalışıyorlar." demişti.