Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı Dan Caine'i Ankara'da ağırladı

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Ankara'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında diplomatik ve askeri temaslar yoğun şekilde sürüyor.

Bu kapsamda ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetiyle Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda ağırlandı.

İki komutanın gerçekleştirdiği görüşmede, askeri iş birliği ve ortak güvenlik konularının ele alındığı değerlendiriliyor.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Karşılama töreninde iki ülkenin milli marşları çalınırken, askeri protokol kuralları çerçevesinde tören gerçekleştirildi.

ONUR KITASI'NI SELAMLADI

Resmi tören kapsamında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Genelkurmay Başkanlığı'nda hazır bulunan Onur Kıtası'nı selamladı.

Tören, iki ülke heyetlerinin karşılıklı takdimi ve askeri protokol uygulamalarının tamamlanmasının ardından sona erdi.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Törenin ardından Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Orgeneral Dan Caine, Genelkurmay Başkanlığı'nda basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, temasın NATO Zirvesi çerçevesinde Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkiler, ittifak kapsamındaki iş birliği ve bölgesel güvenlik başlıklarını kapsadığı değerlendiriliyor.