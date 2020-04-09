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General Motors, 30 bin solunum cihazı üretecek

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, General Motors'un 30 bin solunum cihazı üreteceğini açıkladı.

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General Motors, 30 bin solunum cihazı üretecek

Koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasının ardından solunum cihazlarına olan talep de bir hayli arttı. Farklı sektörlerde hizmet veren birçok şirket, solunum cihazları üretimine katkı sağlamak için fabrikalarının bir bölümünü kullanmaya başladı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Savunma Üretim Yasası kapsamında yapılan anlaşmayla, General Motors'un (GM) 30 bin solunum cihazı üreteceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Savunma Üretim Yasası kapsamında GM ile koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan solunum cihazı üretimine ilişkin ilk anlaşmanın yapıldığı duyuruldu.

hgm

490 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

489,4 milyon dolarlık anlaşma kapsamında General Motors, toplamda 30 bin solunum cihazını ağustos ayının sonuna kadar teslim edecek.

Açıklamada, söz konusu solunum cihazlarının 6 bin 132'sinin 1 Haziran'a kadar teslim edilecek şekilde bir üretim programının hazırlanacağı aktarıldı.

 

General Motors, 30 bin solunum cihazı üretecek

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