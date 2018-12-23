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Genetiği değiştirilen sarmaşık kanserojen maddeleri temizliyor

Alaca yapraklı sarmaşığın genetiğini değiştiren bilim insanları, bitkinin havayı temizleme özelliğini geliştirdi.

DHA | 23.12.2018 - 10:25..
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Genetiği değiştirilmiş sarmaşık kloroform ve benzen gibi kanserojenleri havadan temizlemesinin yanı sıra aynı zamanda bu zararlı bileşikleri bitkilerin kendi büyümeleri için kullandıkları moleküllere dönüştüren 2E1 adı verilen bir proteini de sentezliyor.

Bilim insanları araştırmayı yaparken, cam tüplerde genetiği değiştirilmiş ve normal sarmaşığa 11 gün boyunca kloroform gazı verdi ve 11 gün boyunca kirlilik oranının nasıl değiştiği hakkında veri topladı.

Genetiği değiştirilen sarmaşık kanserojen maddeleri temizliyor

Araştırmaya göre, normal sarmaşıkların bulunduğu tüplerde bir değişiklik olmadı. Ancak, genetiği değiştirilmiş olan sarmaşıkların bulunduğu tüplerde kloroform konsantrasyonunu üç günden sonra yüzde 82 azaldı. Altıncı günden sonra ise neredeyse tespit edilemedi.

Bilim insanlarının bundan sonraki hedefi ilse genellikle ahşap zeminlerde ve dolaplarda bulunan formaldehit maddesini yok edecek bir proteini sarmaşığın genetiğine eklemek.

Genetiği değiştirilen sarmaşık kanserojen maddeleri temizliyor

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