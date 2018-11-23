Gerçekliğiyle şaşırtan Japon robot

İlerleyen yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alacak robotlar sadece bazı meslek gruplarını bitirmekle kalmayacak, aynı zamanda da farklı alanlarda da kullanılmaya başlanacak.

Gerçekçiliğiyle tüyler ürperten robot İZLE



ROBOT KAFASI ÜRETİLDİ

Osaka Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni proje sayesinde Afetto ismi verilen çocuk bir Android kafası üretildi. Üretim sonrası Afetto'nun bir videosu kaydedildi. Kaydedilen videoda robotun mutlu, kafası karışmış, korkmuş, öfkeli, uykulu ve meraklı halleri de yer aldı.

BİRÇOK KİŞİ ROBOT İSTİLASINDAN KORKUYOR

Videonun yayınlanmasının ardından birçok Youtube kullanıcısı robot istilasından iyice korkmaya başladıklarını ifade etti.