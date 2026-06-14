Geri döndü! Cengiz Ünder'den Fenerbahçe paylaşımı
Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından Fenerbahçe üstüyle çalışma yaptığı anları paylaştı.
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Fenerbahçe'den geride kalan sezonda Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe üstüyle çalışma yaptığı anları paylaştı.
FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ
Cengiz Ünder'in bu paylaşımı, "Fenerbahçe'ye geri döndü." olarak yorumlandı.
6 MİLYON EUROLUK OPSİYONU VARDI
Beşiktaş'ın geçen sezon kiraladığı Cengiz Ünder için 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den geçen sezon kiralık gittiği Beşiktaş'ta 29 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Bonservisi Fenerbahçe'de olan Cengiz Ünder'in, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi