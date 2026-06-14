Geri döndü! Cengiz Ünder'den Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe'den geride kalan sezonda Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe üstüyle çalışma yaptığı anları paylaştı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

Cengiz Ünder'in bu paylaşımı, "Fenerbahçe'ye geri döndü." olarak yorumlandı.

6 MİLYON EUROLUK OPSİYONU VARDI

Beşiktaş'ın geçen sezon kiraladığı Cengiz Ünder için 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den geçen sezon kiralık gittiği Beşiktaş'ta 29 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Bonservisi Fenerbahçe'de olan Cengiz Ünder'in, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.