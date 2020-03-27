Geri itilen göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden lastik botla Yunan adalarına geçmek isteyen bir grup göçmen, Yunan askerlerinin sert müdahalesine maruz kaldı.
LASTİK BOTU GERİ İTTİLER
Yunan askerleri lastik bot içerisinde bulunan 13 Kongo, 6 Mısır, 6 Suriye, 3 Filistin, 2 Komorlar, 2 Irak, 1 Orta Afrika ve 1 Mali uyruklu göçmenleri, Türk kara sularına geri itti.
Yunan Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından Türk kara sularına geri itilen 34 göçmen Türk kara sularına itildiklerini belirtip, yardım istedi.
SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine gelen Türk Sahil Güvenlik botu ekibi, 24'ü erkek, 7'si kadın, 3'ü çocuk olan göçmlenleri alarak kıyıya getirdi.
34 göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi.