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Geri itilen göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Lastik botla Yunan adalarına geçmek isterken, Yunanistan askerlerince Türk kara sularına itilen 34 göçmene, Sahil Güvenlik ekipleri yardım etti.

DHA | 27.03.2020 - 16:43..
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Muğla'nın Bodrum ilçesinden lastik botla Yunan adalarına geçmek isteyen bir grup göçmen,  Yunan askerlerinin sert müdahalesine maruz kaldı.

LASTİK BOTU GERİ İTTİLER

Yunan askerleri lastik bot içerisinde bulunan 13 Kongo, 6 Mısır, 6 Suriye, 3 Filistin, 2 Komorlar, 2 Irak, 1 Orta Afrika ve 1 Mali uyruklu göçmenleri, Türk kara sularına geri itti.

Yunan Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından Türk kara sularına geri itilen 34 göçmen Türk kara sularına itildiklerini belirtip, yardım istedi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Türk Sahil Güvenlik botu ekibi, 24'ü erkek, 7'si kadın, 3'ü çocuk olan göçmlenleri alarak kıyıya getirdi.

34 göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi.

Geri itilen göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

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