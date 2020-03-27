Geri itilen göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Lastik botla Yunan adalarına geçmek isterken, Yunanistan askerlerince Türk kara sularına itilen 34 göçmene, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi yardım etti.

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Diyanet'in cuma namazındaki kriteri merak ediliyor

Bugün sınırlı kontejyan ile idrak edilen cuma namazında, Diyanet'in namazı kılan kişileri neye göre belirlediği merak konusu oldu.