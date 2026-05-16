Geri mi dönüyor? Şenol Güneş'ten Beşiktaş sözleri

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine göreve gelebileceği konuşulan Şenol Güneş, bu iddialar üzerine ilk kez açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpte daha önce iki kez görev yapan Şenol Güneş, Beşiktaşlı yorumcu Ali Ece'ye gündemdeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Şenol Güneş, Beşiktaş'a yeniden layık görülmesiyle ilgili "Mühim olan bir göreve gelmek değil, o göreve gelmeniz için layık görülen sevgiyi kaybetmemektir. Beni bu göreve layık gören tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum." dedi.

"KARARI VERECEK OLAN BAŞKANDIR"

Yeniden göreve gelme ihtimaliyle ilgili soruyu yanıtlayan 73 yaşındaki teknik adam, "Kararı verecek olan sayın başkandır, şu anda Sergen hoca göreve devam ettiğine ve devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığına göre benim bir niyet belirtmem saygısızlık olur." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA İZ BIRAKTI

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ı iki kez şampiyonluğa ulaştıran Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımı Şampiyonlar Ligi'nde de namağlup gruptan çıkardı.

2022-2023 yıllarında yeniden Beşiktaş'a dönen Şenol Güneş, ikinci döneminde istediği başarıyı yakalayamadı.