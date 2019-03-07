Gezi iddianamesinde Mehmet Ali Alabora

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı, İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen Gezi Parkı iddianamesinde firari Mehmet Ali Alabora, George Soros'un devrimci örgütü OTPOR ve Osman Kavala'nın eylemdeki rolleri detaylı olarak anlatıldı.

İddianameye göre, Gezi parkı eylemlerinin temelleri ABD'de yapılan Wall Street eylemlerinin başladığı dönemde atıldı. Ekim 2011'de "Ayaklan İ stanbul/Occupy İstanbul" sayfası oluşturulurken, sayfa üyeleri belirli süreçlerde "Revolt (Ayaklan) İstanbul" eylemleri düzenledi.

KAHİRE'DE BULUŞTULAR

Saha eylemleriyle ilgili olarak her şey OTPOR/CANVAS örgütü tarafından tasarlandı. Bu bağlamda OTPOR'un liderlerinden İvan Maroviç, 18-21 Haziran 2012 tarihleri arasında Türkiye'de bulundu.

Maroviç'in Türkiye'nin ardından Mısır'ın yolunu tuttuğu tespit edilirken, Gezi Parkı Eylemleri'nde ön planda bulunan Mehmet Ali Alabora'da bu sırada Mısır'a gittiği belirlendi.

Maroviç, devrimin yaşandığı Mısır'ın başkenti Kahire'de 7-15 Temmuz 2012 tarihleri arasında Alabora'ya bizzat saha eğitimi verdi. Eğitim alan tek isim Alabora değil.

EĞİTİM ALAN DİĞER İSİMLER

Gezi'de etkin rol alan Ayşe Pınar Alabora, Defne Anter, Handan Meltem Arıkan, Melin Osasogie Edomwonyi de Alabora ile beraber OTPOR tarafından Mısır'da eğitildi. Alabora ayrıca, 29 Ekim 2012'de ABD'ye giderek birtakım temaslarda bulundu.

3 ÜLKEDE TEMAS

Alabora'nın OTPOR'dan sahada etki ajanlığı dersi aldığı sırada Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala da Gezi darbe girişimi için uluslararası temaslarda bulundu.

İddianamede Açık Toplum Vakfı'nın üyelerinden olan Kavala'nın 25 günlük süreç içerisinde gittiği ülkelere detaylı olarak yer verildi. Kavala, 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında Almanya'ya seyahat gerçekleştirdi.

Kavala, 11-13 Haziran tarihlerinde Belçika'nın yolunu tuttu. 19 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri aralığında da yine Almanya'ya giden Kızıl Soros'un, 11 Temmuz ile 13 Temmuz arasında bu kez ABD'de olduğu saptandı.