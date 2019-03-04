taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.37555
Euro
6.1131
Altın
1293.875
Borsa
103761.09
Gram Altın
223.689

Gezici Araştırma'nın son anketi

Aralarında İstanbul ve Ankara'nın olduğu 9 büyükşehirde, AK Parti üstünlüğü dikkat çekiyor.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 08:30..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler
Whatsapp ile paylaş
Gezici Araştırma'nın son anketi

asd

Gezici Araştırma şirketi, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim için yeni bir araştırma gerçekleştirdi.

Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın, İstanbul, Bursa, Ankara ve Manisa’yı içeren araştırmanın, 23-24 Şubat tarihlerinde yapıldığı ifade edildi.

İSTANBUL'DA SÜRPRİZ BEKLENMİYOR

Yapılan ankete göre; Binali Yıldırım, kararsızların dağıtılmasıyla yüzde 52,1 oy alarak, İBB Başkanlığı için en öndeki aday konumunda. Yıldırım'ın İstanbul'dan birinci çıkacağı konusunda, diğer anket şirketleri de hemfikir.

Gezici Araştırma'nın son anketi

ANKARA'DA 5.5 PUAN FARK GÖRÜNÜYOR

Ankara'da ise geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş 4.5 puan önde olduğunu söylemişti. Ancak Gezici Araştırma'ya göre AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, Yavaş karşısında 5.5 puanlık bir fark ile önde.

Gezici Araştırma'nın son anketi

SADECE BURSA'DA CHP ADAYI ÖNDE

Gezici Araştırma'nın anketinde, diğer 7 büyükşehire baktığımız zaman Bursa dışında Millet İttifakı'nın hiçbir adayı önde görünmüyor. İşte 7 büyükşehirde son durum:

Gezici Araştırma'nın son anketi

Gezici Araştırma'nın son anketi

Gezici Araştırma'nın son anketi

Gezici Araştırma'nın son anketi

Gezici Araştırma'nın son anketi

Gezici Araştırma'nın son anketi

Gezici Araştırma'nın son anketi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma'nın son anketi

Gezici Araştırma'nın son anketi

146
Emeklilik için prim ödeyenler paralarını geri alabilecek

Emeklilik için prim ödeyenler paralarını geri alabilecek

31
Özgür Özel'in istemediği aday kesinleşti

Özgür Özel'in istemediği aday kesinleşti

39
Bolton'a beklemediği yerden soru geldi

Bolton'a beklemediği yerden soru geldi

30
Fenerbahçe'den tartışmalı penaltı yorumu: Karar doğru

Fenerbahçe'den tartışmalı penaltı yorumu: Karar doğru

43
Kılıçdaroğlu İzmir mitinglerini iptal etti

Kılıçdaroğlu İzmir mitinglerini iptal etti

50
Amedspor'dan açıklama: Elinde jilet yoktu

Amedspor'dan açıklama: Elinde jilet yoktu

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir