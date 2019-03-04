Gezici Araştırma'nın son anketi

Gezici Araştırma şirketi, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim için yeni bir araştırma gerçekleştirdi.

Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın, İstanbul, Bursa, Ankara ve Manisa’yı içeren araştırmanın, 23-24 Şubat tarihlerinde yapıldığı ifade edildi.

İSTANBUL'DA SÜRPRİZ BEKLENMİYOR

Yapılan ankete göre; Binali Yıldırım, kararsızların dağıtılmasıyla yüzde 52,1 oy alarak, İBB Başkanlığı için en öndeki aday konumunda. Yıldırım'ın İstanbul'dan birinci çıkacağı konusunda, diğer anket şirketleri de hemfikir.

ANKARA'DA 5.5 PUAN FARK GÖRÜNÜYOR

Ankara'da ise geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş 4.5 puan önde olduğunu söylemişti. Ancak Gezici Araştırma'ya göre AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, Yavaş karşısında 5.5 puanlık bir fark ile önde.

SADECE BURSA'DA CHP ADAYI ÖNDE

Gezici Araştırma'nın anketinde, diğer 7 büyükşehire baktığımız zaman Bursa dışında Millet İttifakı'nın hiçbir adayı önde görünmüyor. İşte 7 büyükşehirde son durum: