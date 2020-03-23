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Gine'de seçim ve referandumda şiddet

Muhalefet, dün yapılan genel seçim ve referandum sırasındaki şiddet olaylarında 10 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

AA | 23.03.2020 - 09:04..
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Ulusal basındaki haberlere göre, seçimleri boykot eden muhalif Anayasa'nın Korunması Ulusal Cephesi'nce (FNDC) yapılan açıklamada, polislerin seçimi protesto eden en az 10 kişiyi öldürdüğü öne sürüldü.

"HALK ANAYASAL DARBEYİ ÖNLEMEK İÇİN SOKAKLARA ÇIKTI"

Açıklamada, "Ülkenin her yerinde halk, anayasal darbeyi önlemek için sokaklara çıktı. Gine polisinin kurşunlarıyla 10 vatandaş öldü, birçoğu da yaralandı." ifadelerine yer verildi.

PROTESTO ÇAĞRILARI DEVAM ETTİ

Halka, bugün ve yarın mahallelerindeki meydanlara dökülerek Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı protestolarını şiddetlendirmeleri çağrısı yapıldı.

Gine'de seçim ve referandumda şiddet

HÜKÜMETTEN ŞİDDET OLAYLARINDA '2 KİŞİ ÖLDÜ' AÇIKLAMASI

Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan açıklamada ise seçim sırasındaki şiddet olaylarında 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olaylarda ölenlerin yanı sıra bir kişinin kaza geçirerek, bir kişinin de kalbinin durması sonucu öldüğü belirtilen açıklamada, 9 polisin protestocularca ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Açıklamada, seçim merkezlerine saldıran, oy pusulalarını yakan, polisle çatışan çok sayıda kişinin kamu düzenini bozma, ateşli silah kullanma, özel ve kamu mülküne zarar verme, yangın çıkarma, saldırı ve yaralama, isyan suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

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