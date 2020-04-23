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Girdikleri iş yerinden hayvanlarını da çaldılar

Antalya'da metal atölyesine giren 2 hırsız, 30 bin lira değerinde el aletleri, güvercin, horoz ve 3 köpeği çaldı.

İHA |
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Girdikleri iş yerinden hayvanlarını da çaldılar

Hırsızlık, 2 gün önce saat 22. 00 sırasında Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Altınova Bulvarı üzerindeki bir metal atölyesinde meydana geldi. Biri kapşonlu diğerinin yüzü maskeli iki kişi, yandaki iş yerinin demir saçlarını kırıp atölyeye girdi.

Girdikleri iş yerinden hayvanlarını da çaldılar

Girdikleri iş yerinden hayvanlarını da çaldılar

KAMERA SİSTEMİNE ZARAR VERDİLER

Şüpheliler demir korkuluklarını kırdıkları atölyenin ofis bölümüne girip, kamera sistemine zarar verdi, bilgisayarı çaldı. Atölye ortasına gelen şüphelilerden biri, kangal cinsi köpeğe yaklaştı. Köpeğin havlaması ve ayağa kalkması üzerine şüpheli köpeğe yerdeki metal parçalarını fırlattı.

Girdikleri iş yerinden hayvanlarını da çaldılar

KÖPEK, HOROZ VE GÜVERCİNLERİ ALDILAR

İş yerinde yaklaşık 40 dakika kalan iki hırsız, kangal ve pitbull cinsi 3 köpek, 1 horoz, 25 güvercin ve kaynak makinesi,spiral, matkap ve çeşitli el aletlerini alıp kaçtı. Hırsızların atölyeden yaklaşık 30 bin lira değerinde malzeme çaldığı öğrenildi. Komşularının haber vermesiyle atölyeye gelen hırsızlık olayını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızlardan birinin ofisi karıştırması ve güvenlik kamerasının yönünü çevirmesi kameralara yansıdı. Bir diğer hırsızın ise köpeğe doğru gelmesi, havlayan köpeğe demir parçası atması saniye saniye kameralarca kaydedildi.

Girdikleri iş yerinden hayvanlarını da çaldılar

YAAK NEDENİYLE 2 GÜN ÖNCE PAYDOS PAYMIŞTI

İş yeri sahibi Savaş Akın, 2 gün önce çalışma yasağı nedeniyle saat 19.00 gibi paydos yaptıklarını söyledi.

Saat 22.00 gibi yan taraftaki bir işletmeden arkadaşının, ‘İş yerine galiba hırsız girdi, gelip bak’ dediğini aktaran Akın, "Geldiğimizde her yer darmadağınıktı. Yan taraftaki metal saçları kırıp içeri girmişler. Ofisin korkuluk demirini de kırmışlar. Köpeklerimizi, küçük el aletlerimizi, güvercin hatta horozumu bile almışlar. Kameranın kablosunu kesmişler. 25 tane güvercinimizi, horozumuzu, 2 küçük, 1 büyük köpeğimizi çalmışlar” dedi.

Girdikleri iş yerinden hayvanlarını da çaldılar

30 BİN LİRA ZARARIM VAR

Kuşlarıyla birlikte 30 bin liraya yakın maddi kaybının olduğunu ifade eden Akın, “İşlerimizi de aksattı. Tekrar iki köpek getirdik. Aletlerimizi yeniden aldık. Korkumuz yok ama her an yine gelebilirler” diye konuştu.

Girdikleri iş yerinden hayvanlarını da çaldılar

Girdikleri iş yerinden hayvanlarını da çaldılar

Girdikleri iş yerinden hayvanlarını da çaldılar

Girdikleri iş yerinden hayvanlarını da çaldılar

Girdikleri iş yerinden hayvanlarını da çaldılar

Girdikleri iş yerinden hayvanlarını da çaldılar

Girdikleri iş yerinden hayvanlarını da çaldılar

Girdikleri iş yerinden hayvanlarını da çaldılar

Girdikleri iş yerinden hayvanlarını da çaldılar

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