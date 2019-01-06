Giresun Sarayburnu Camisi'ne ziyaretçi akını

Bulancak ilçesinde 1987'de temeli atılarak imece usulüyle uzun yıllar sonra tamamlanan cami Karadeniz Sahil Yolu kenarında yer alıyor.

OSMANLI MOTİFLERİNDE İZLER

Geometrik biçimlerde kesilmiş küçük ahşap parçaların büyük bir yüzey oluşturmak üzere birbirleriyle geçmeli olarak birleştirilmesi tekniği kündekarinin de uygulandığı caminin çeşitli bölümlerindeki hat ve tezhip çalışmaları dikkat çekiyor.

Yaklaşık 4 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabildiği caminin 70 metrelik minareleri Osmanlı motiflerinden izler taşıyor.

AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPTI

Belli bir bölümünde 2010 yılından itibaren ibadet yapılabilen caminin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017 yılında gerçekleştirildi.

29 YILDA TAMAMLANDI

Sarayburnu Camisi ve Külliyatı Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yusuf Ziya Sipahi, Osmanlı ve Selçuklu mimarisini harmanlayarak ortaya çıkarılan caminin 29 yılda tamamlandığını söyledi.

Taş yontma yöntemiyle yığma taşla yapılan bir eser meydana getirdiklerini ifade eden Sipahi, caminin uzun yıllar yaşayan bir kültürel miras olacağını kaydetti.

"SON 200 YILDAKİ CAMİLERE BAKTIĞIMIZDA ÖRNEĞİNİ GÖREMİYORUZ"

Sipahi, Sarayburnu Camisi'ni diğer camilerden ayıran en büyük özelliğinin taş olması olduğuna dikkati çekerek, "Ecdadımızın yaptığı gibi büyük yığma taş bir cami. 130 santimetre duvar kalınlığı, 16 metre duvar yüksekliği, 2 bin 588 metrekare kapalı alanı, irili ufaklı 17 kubbesi var. Son 200 yıldaki camilere baktığımızda bir örneği yok" dedi.