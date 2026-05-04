Giresun'da atık suyu dereye boşaltan maden şirketine 2 milyon 517 bin lira ceza

Çevreye zarar veren her kimse cezasını çekiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, işletmelere yönelik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önderliğinde yapılan çalışmalar ile vatandaşların sağlığını tehlikeye atan yapılar, birer birer inceleme altına alınıyor.

Eğer bariz bir kural ihlali ya da suç varsa kim olduğuna bakılmaksızın gerekli cezalar veriliyor.

GİRESUN'DAKİ MADEN İŞLETMESİNE 2,5 MİLYON LİRA CEZA

Giresun'da Çatalağaç Deresi'ne atık suyu deşarj eden işletmeye 2 milyon 517 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Giresun İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan incelemede, Alagöz Madencilik Şirketi'ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi. Çevre Kanunu kapsamında madenin kirliliğe neden olan yer altı galerisi bölümü, gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı. Ayrıca işletmeye ihlalin tekrarı nedeniyle 3 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 517 bin lira ceza uygulandı." ifadesi kullanıldı.

SAHİBİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ÇIKTI

Öte yandan söz konusu işletmenin, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'a ait olduğu ortaya çıktı.

İşletmenin aynı ihlali daha önce de yaptığının tespit edildiği açıklandı.

CAYDIRICI TEDBİRLER ALINACAK

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, çevre mevzuatına aykırı hareket eden işletmeye yönelik caydırıcı tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Şirketin faaliyetleri, çevresel riskler tamamen ortadan kaldırılana kadar yakından takip edilecek.



MURAT KURUM BU KONUDA ÇOK HASSAS

Türkiye’nin COP31 ev sahipliğinde kilit isim olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevre konusundaki hassasiyeti ile biliniyor.

Bakan Kurum'un bakanlıkta görev alan çalışma arkadaşlarına kesin talimat verdiği ve kişi ya da kurum fark etmeksizin denetimlerin aralıksız devam etmesini söylediği belirtiliyor.