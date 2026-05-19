Giresun'da dehşet kaza: Yamaçtan yuvarlanan araç üzerinden geçti

Giresun’un Güce ilçesinde meydana gelen korkunç kaza, köy yolunu adeta savaş alanına çevirdi. Yük boşaltmasının ardından geri manevra sırasında kontrolden çıkan araç, yüzlerce metrelik yamaçtan aşağı yuvarlandı.

Sarıyer köyünde yaşanan olayda araç, yaklaşık 300–400 metre boyunca taklalar atarak alt yola kadar sürüklendi. Kazada araçtan savrulan iki kişi hafif yaralı olarak kurtuldu.

GERİ MANEVRA SIRASINDA KONTROL KAYBI

Rahmi Kuru (40) yönetimindeki araç, yük boşaltıldıktan sonra dönüş manevrası yaptığı sırada rampada kontrolden çıktı. Aracın geri geri kaymaya başlamasıyla birlikte sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Fren girişimlerine rağmen durmayan araç, kısa süre içinde yamaçtan aşağı doğru hızla sürüklenmeye başladı.

300 METRELİK YAMAÇTA DEFALARCA TAKLA ATTI

Kontrolden çıkan araç, çay ve fındık bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan defalarca takla atarak köy yoluna kadar indi. Araç hurdaya dönerken, kazayı gören çevredekiler büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

“ARABA ÜSTÜMDEN GEÇTİ” SÖZLERİ DEHŞETİ ANLATTI

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü Rahmi Kuru, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

“Aracı döndürmeye çalışıyordum ama virajı alamadım. Fren yaptım ama durmadı. Bir anda boşluk oldu, gidiyoruz dedim. Taklalar başladı. Birinci, ikinci derken kendimi yerde buldum. Araba üstümden geçti. Araçta kalsaydık sağ çıkamazdık.”

Kuru, kazadan sonra vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğunu belirtti.

KAZAZEDENİN ÇIĞLIĞI VE ZORLU KURTARMA

Olayı evinden gören bir vatandaş, aracın fındıklığa doğru yuvarlandığını ve büyük bir gürültü duyduklarını ifade etti. Yaralıların yerinin tespiti için uzun süre arama yapıldığı, kazazedelerden birinin farklı noktaya savrulduğu öğrenildi.

“YOL GÜVENLİ DEĞİL” UYARISI

Kazadan yaralı kurtulan Recep Yıldız ise bölgedeki yolun dar ve tehlikeli olduğunu belirterek, benzer kazaların yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini söyledi. Yıldız, yol güvenliği için duvar ve koruma önlemlerinin yetersiz olduğunu dile getirdi.

Bölgede benzer kazaların yaşanmaması için inceleme başlatılırken, olayla ilgili değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.