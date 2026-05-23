Giresun'da derede balık avlayan amca ve yeğeni sel sularına kapıldı

Giresun'da Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde balık avlamak amacıyla Yağlıdere Deresi’nde saçma atan amca Sedat Çelik ile aynı ismi taşıyan yeğeni Sedat Çelik, aniden yükselen suya kapıldı.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Ekiplerin zorlu hava ve arazi şartlarında yürüttüğü çalışmalar sonucu bir kişinin cansız bedeninin yeri tespit edildi. Ancak derenin debisinin yüksek olması nedeniyle cenazeye henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

YÜKSEK SU SEVİYESİ ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Kayıp olan diğer kişiyi arama çalışmalarının ise aralıksız devam ettiği bildirildi.

Yüksek su seviyesi nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü ifade edildi.