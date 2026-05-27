Giresun'da derede kaybolan amcanın da cansız bedenine ulaşıldı

23 Mayıs’ta Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde, bayram tatili için İstanbul’dan memleketleri Giresun’a gelen amca ve yeğen Sedat Çelik, Yağlıdere Deresi’nde serpme ağ ile balık avlamak istedi.

Bir süre sonra dere içerisindeki güçlü akıntıya kapılan ikili gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YÜKSEK DEBİ ARAMALARI ZORLAŞTIRDI

Bölgede etkili olan yağışlar ve zirvelerde eriyen kar sularının dere debisini yükseltmesi nedeniyle arama çalışmaları güçlükle yürütüldü. Ekipler, dere yatağında iş makineleri ve özel ekipmanlarla çalışma gerçekleştirdi.

Yaklaşık 5 saat süren aramanın ardından yeğen Sedat Çelik’in cansız bedeni dere kenarındaki taşlık alanda bulundu. Vinç yardımıyla sudan çıkarılan genç, ilçede toprağa verildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan amca ve yeğenin, akıntıya kapılmadan kısa süre önce dere içerisinde serpme ağ ile balık avladıkları anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntüler, yaşanan facianın son anlarını gözler önüne serdi.

CANSIZ BEDENİ AĞAÇ KÖKLERİNE TAKILI BULUNDU

Arama çalışmalarının 5’inci gününde ekipler, 54 yaşındaki Sedat Çelik’in cansız bedenine ilçe merkezine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta ulaştı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından dere içerisindeki ağaç köklerine takılı halde bulunan cenaze, bulunduğu noktadan çıkarılarak otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

BÖLGEDE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANDI

Bayram tatili için geldikleri memleketlerinde hayatlarını kaybeden amca ve yeğenin ölümü, aileleri ve yakınlarının yanı sıra ilçede de büyük üzüntüye neden oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.