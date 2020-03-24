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Giresun'da ev yangını: 2 yaralı

Giresun’da bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

İHA | 24.03.2020 - 23:09..
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Giresun’un Espiye ilçesi Demircili Köyü Aktutan mevkiinde Mustafa Kolip’a ait evde yangın meydana geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

Yangın sırasında evde bulunan ev sahibi Mustafa Kolip ve arkadaşı Fatih Cantürk yaralandı. Yangını gören komşuların müdahalesiyle söndürülmeye çalışılan evden çıkarılan Mustafa Kolip ve Fatih Cantürk ise Espiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ev ise kullanılmaz hale geldi.

Giresun'da ev yangını: 2 yaralı

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgi olarak evi kundakladığı iddiasıyla Ö.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'da ev yangını: 2 yaralı

Giresun'da ev yangını: 2 yaralı

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