Giresun'da feci kaza: Tırın iki otomobile çarptığı kazada 5 kişi öldü

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Giresun'da sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 K 4065 plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkisinde 34 PMS 61 ve 34 PNK 09 plakalı otomobiller ile çarpıştı.

FECİ KAZADA 5 KİŞİ CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 6 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.