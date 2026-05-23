Giresun'da feci kaza: Tırın iki otomobile çarptığı kazada 5 kişi öldü
Giresun'da tırın iki otomobile çarptığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Giresun'da sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 K 4065 plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkisinde 34 PMS 61 ve 34 PNK 09 plakalı otomobiller ile çarpıştı.
FECİ KAZADA 5 KİŞİ CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı 6 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)