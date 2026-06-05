Giresun’da kedinin devirdiği çuvaldaki cevizler yola saçıldı

Giresun’un Yeniyol mevkiinde yaşanan olay, hem iş yeri çalışanlarını hem de çevredeki vatandaşları kısa süreli şaşkınlığa uğrattı.

Bir iş yeri önünde bulunan ceviz dolu çuval, sokak kedisinin müdahalesiyle devrildi.

“Yağızbey” isimli iş yerinin önünden geçen sokak kedisi, çuval üzerinde tırnaklarını törpülemeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden çuval devrilince cevizler, kaldırıma ve yola yayıldı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Gürültüyü duyan iş yeri çalışanları ve çevredeki vatandaşlar hızla dışarı çıktı. Olayın ne olduğunu anlamaya çalışan ekip, kısa sürede yere saçılan cevizleri toplamak için harekete geçti. Vatandaşların da desteğiyle cevizler kısa sürede bir araya getirildi.

"KEDİ ÇUVALDA TIRNAKLARINI TÖRPÜLÜYORDU"

Olayı anlatan iş yeri çalışanı Ahmet Emrehan Pir, yaşananları şöyle aktardı:

“İçeride müşterimizle ilgileniyorduk, bir anda dışarıdan büyük bir ses geldi. Çıktığımızda cevizlerin yola saçıldığını gördük. Önce ne olduğunu anlayamadık ama vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kamerayı izleyince kedinin çuvalı devirdiğini gördük. Mahallenin kedisi zaten çuvallarda tırnaklarını törpülüyordu, bu kez çuvalı devirmiş.”

KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, kedinin çuvala temas ettiği ve ardından çuvalın devrilmesiyle cevizlerin yola saçıldığı anlar yer aldı.