Giresun'da tünelde ayı paniği: Dakikalarca aracın önünde koştu

Giresun'da Duroğlu Tüneli'nde seyir halindeki aracın önüne çıkan ayı, tünel içerisinde koşmaya devam etti.

Sürücü hızını düşürerek kontrollü şekilde ilerlerken ayının tünel boyunca aracın önünden ayrılmadığı görüldü.

Tünel çıkışına kadar koşusunu sürdüren ayı, daha sonra yol kenarındaki ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde ayının panik halinde tünel içerisinde koştuğu anlar yer aldı.

AYILAR YERLEŞİM ALANLARINA İNİYOR

Bölgede son günlerde ayıların yerleşim alanlarına daha sık inmeye başladığı belirtildi.

Özellikle kırsal mahallelerde arı kovanlarına yönelik ayı saldırılarında artış yaşandığı ifade edilirken bazı küçükbaş hayvanların da ayı saldırıları nedeniyle telef olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar özellikle gece saatlerinde kırsal bölgelerde seyahat eden sürücülerin dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.