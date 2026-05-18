Giresun'da yüzlerce metrelik yamaçtan devrilen aracın sürücüsü yaralı kurtuldu

Giresun’da meydana gelen feci kaza, ilçede büyük paniğe neden oldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çay bahçelerinin bulunduğu sarp yamacın kenarından aşağıya doğru kontrolden çıkarak yuvarlandı. Defalarca takla atan araç metrelerce sürüklenerek hurdaya döndü.

ARAÇ DİK YAMAÇTAN AŞAĞI SÜRÜKLENDİ

Güce ilçesine bağlı Sarıyer köyünde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu dik yamaca yöneldi.

Kontrolden çıkan araç, kısa sürede çay bahçelerinin bulunduğu eğimli araziden aşağıya doğru savrularak yüzlerce metre yuvarlandı.

DEFALARCA TAKLA ATARAK HURDAYA DÖNDÜ

Yamaçtan aşağı düşen otomobil, yuvarlanma sırasında defalarca takla atarak ağır hasar aldı. Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, çevredeki vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.

SÜRÜCÜ İLK TAKLADA ARAÇTAN FIRLADI

İlk belirlemelere göre, sürücünün kazanın başlangıcında araçtan savrulduğu ve bu nedenle ağır enkaz altında kalmaktan kurtulduğu öğrenildi. Yaralanan sürücüye olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahale yapıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Feci kazanın anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın yamaçtan aşağı hızla yuvarlandığı anlar dikkat çekti.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma yapıldığı öğrenildi.