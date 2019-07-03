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Giresunlu çırağın 4 metrelik bisikleti

Oto tamirci çırağı Hamza Y., ilave yaptığı oturma koltuğu ile pedalı 4 metre yükseklikte olan bisiklete biniyor.

AA | 03.07.2019 - 12:50..
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Giresun Bulancak'ta yaşayan, oto tamirci çırağı Hamza Yıldırım, bisikletine ilave yaparak, oturma koltuğu ile pedallarını 4 metre yükseğe taşıdı.

DENGE SORUNU YAŞAMIYOR

Yıldırım, yol kenarlarındaki bina ve direklerden destek alıp, ek yaptığı demirlere tırmanarak, bisiklete çıkıyor. Görenlerin şaşırdığı bisikletle sokaklarda turlayan Yıldırım'ın denge sorunu ise yaşamadığı görülüyor. Yıldırım'ı bisikletle gören bazı kişiler, fotoğraf çektirmek istiyor.

"NORMAL BİSİKLETLERE BİNMEK BENİ KESMİYOR"

Hamza Yıldırım, hayalini kurduğu sıra dışı bisikleti tasarladığını belirterek, "'Ne yapsam diye düşündüm. Aklıma bu ilginç bisikleti tasarlamak geldi. Tüm mekanik aksamını kendim yaptım. Pedal sistemini, zincirini kendim ayarladım. Ortaya böyle bir şey çıktı. Normal bisikletlere binmek beni kesmiyor. Aklıma esti, böyle ilginç bir şey yapmak istedim. Biraz yüksek oldu tabi. Sürmesi kolay değil ama çok keyifli. Bunu herkes süremez. Dengeyi sağlamak zor. Aşağıda 1 milimetre oynasa yukarıda 1 metre oynuyor. İlk başlarda birkaç kez düştüm; ama artık binmek kolay. Yine de çok dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Giresunlu çırağın 4 metrelik bisikleti

Giresunlu çırağın 4 metrelik bisikleti

Giresunlu çırağın 4 metrelik bisikleti

Giresunlu çırağın 4 metrelik bisikleti

Giresunlu çırağın 4 metrelik bisikleti

Giresunlu çırağın 4 metrelik bisikleti

Giresunlu çırağın 4 metrelik bisikleti

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