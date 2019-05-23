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Gizem Karaca dolandırıcılara 135 bin lira kaptırdı

İzmir'deki evi için 135 bin liralık beyaz eşya alan Gizem Karaca, ürünler gelmeyince kendini distribütör olarak tanıtan Barış Yıldızsoy'u savcılığa şikayet etti.

Haber Merkezi | 23.05.2019 - 08:58..
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Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşme kararı alan oyuncu Gizem Karaca, yeni evine beyaz eşya baktı.

PAZARLIK YAPIP ALDI

Karaca; İzmir'de inşaat halindeki evi için kendisini ünlü firmaların distribütörü olarak tanıtan Barış Yıldızsoy'dan, pazarlıkla 135 bin liralık beyaz eşya aldı.

Gizem Karaca dolandırıcılara 135 bin lira kaptırdı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ünlü oyuncu, katalogdan seçtiği eşyaları altı ay sonra teslim alacaktı.

Karaca, bu süreçte satıcının hesabına yaklaşık 120 bin lira gönderdi.

Eşyaları almak istediğinde ise bahanelerle karşılaştı. Dolandırıldığını anlayan oyuncu, Yıldızsoy'u savcılığa şikayet etti.

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