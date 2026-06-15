Gizem Karaca, kızı Yaz'ın son halini paylaştı! Takipçileri beğeni yağdırdı
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın kızı Yaz ile yaptığı son paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. yorum aldı.
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Ekranların ünlü isimlerinden Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenmişti.
YAZ BEBEK YORUM ALDI
Ekmekçi çifti, 2025 yılının haziran ayında kızları Yaz'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Vaktinin büyük bir kısmını kızı Yaz ile geçiren güzel oyuncu, son paylaşımıyla ilgi geçti.
"AYNI ANNESİ"
Kızı Yaz'la sık sık paylaşım yapan Karaca minik kızının son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Yaz'ın zaman geçtikçe annesine olan benzerliği ise herkesi oldukça şaşırttı. Takipçilerinden, "Annesinin kopyası", "Hık demiş burnundan düşmüş" şeklinde birçok yorum geldi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi