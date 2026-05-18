Gmail kullanıcılarına kötü haber: Depolama alanı düşüyor

Teknoloji devi Google, yeni e-posta hesabı oluşturan kullanıcılardan standart 15 GB depolama alanına yükseltme yapabilmeleri için telefon numarası doğrulaması talep ediyor.

Şikayetlerin ağırlıklı olarak Afrika ülkelerinden gelmesiyle ortaya çıkan bu yeni hamlenin, küresel ölçekte kalıcı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

TELEFON NUMARASI ŞARTI VAR

Şirketin bu kararı, kullanıcıları daha fazla kişisel veri paylaşmaya zorladığı gerekçesiyle gizlilik savunucuları tarafından eleştirilmeye başlandı.

Birçok kullanıcı, bu tür veri toplama politikaları nedeniyle dijital yaşamlarını Google servislerinden arındırarak alternatif e-posta hizmetlerine yöneliyor.

Google'ın bu hamleyle kullanıcıların sürekli yeni hesaplar açarak haksız ücretsiz depolama alanı elde etmelerinin önüne geçmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Ayrıca sisteme tanımlanan telefon numaraları, olası erişim kayıplarında hesap kurtarma sürecini kolaylaştırarak güvenliği artırıyor.

Yıl başından bu yana platforma yeni özellikler ekleyen şirket, premium abonelerine e-postaları özetleyen yapay zeka destekli genel bakışlar sunuyor.

Ayrıca kullanıcıların yeni bir hesap açmadan yılda bir kez olmak üzere kullanıcı adlarını değiştirmelerine de imkan tanınıyor.