Göbek düşmesi sanılan şey çoğu zaman fıtık habercisi

Göbekte aniden hissedilen ağrı ve çekilme, çoğu kişi tarafından “göbek düştü” şeklinde yorumlanıyor. Özellikle ağır kaldırma ya da ters bir hareket sonrası ortaya çıkan bu tablo, günlük dilde yaygın bir ifadeyle anlatılsa da tıbbi olarak tek bir karşılığa sahip değil.

Aynı şikayetle başlayan bu durum bazen basit bir kas zorlanmasıyla sınırlı kalırken, bazen de ilerleme potansiyeli taşıyan bir sorunun ilk işareti olabiliyor.

AYNI HİSLE BAŞLAYIP FARKLI YERLERE GİDEBİLİR

Göbek çevresinde hissedilen her ağrı aynı nedene bağlı değildir. “Göbek düşmesi” ifadesi çoğu zaman tek bir durumu değil, iki farklı tabloyu anlatır.

Bunlardan ilki karın kaslarının zorlanmasıdır ve genellikle ağrı, hassasiyet ve hareketle artan rahatsızlık hissiyle kendini gösterir.

İkinci tablo ise göbek fıtığının başlangıcıdır. Bu durumda zamanla dışarı doğru belirginleşen bir çıkıntı ortaya çıkabilir. İlk aşamada benzer hissedilen bu iki durumun seyri ilerledikçe birbirinden ayrılır.

KARIN İÇİ BASINÇ ARTTIĞINDA ORTAYA ÇIKIYOR

Bu tür şikayetlerin temelinde çoğunlukla karın içi basıncın artması yer alır. Ağır kaldırma, ani zorlanmalar, hamilelik ve doğum sonrası kas gevşemesi, uzun süren kabızlık ve ıkınma ya da şiddetli öksürük gibi durumlar bu basıncı artırır. Karın duvarı bu yükü karşılayamadığında göbek çevresinde hem ağrı hem de yer değiştirmiş hissi oluşabilir.

BELİRTİLER ÇOĞU ZAMAN BENZER BAŞLAR

Göbek düşmesi olarak tarif edilen durumda en sık hissedilen şey göbek çevresinde oluşan ağrı ve hassasiyettir. Bu ağrıya çoğu zaman eğilip kalkarken zorlanma, çekilme hissi ve içten gelen bir boşluk duygusu eşlik eder. Bazı kişilerde ise ele gelen hafif bir şişlik fark edilebilir. Bu şişliğin zamanla belirginleşmesi, durumun artık basit bir zorlanmanın ötesine geçtiğini gösterir.

“YERİNE OTURTMAK” SORUNU ÇÖZMEZ

Toplumda yaygın olarak uygulanan yöntemlerden biri göbeği bastırarak ya da çektirerek yerine getirmeye çalışmaktır. Ancak bu yaklaşımın bilimsel bir karşılığı yoktur. Özellikle altta yatan problem fıtık ise yapılan bu tür müdahaleler sorunu düzeltmek yerine daha da ilerletebilir.

HAFİF DURUMLARDA VÜCUT KENDİNİ TOPARLAYABİLİR

Şikayetlerin hafif olduğu durumlarda çoğu zaman vücut kendi kendini toparlayabilir. Bu süreçte dinlenmek, karın kaslarını zorlayan hareketlerden kaçınmak ve ağır kaldırmamak yeterli olabilir. Aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatmak da karın içi basıncın dengelenmesine yardımcı olur.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT GEREKİR

Göbekte belirgin ve kalıcı bir şişlik oluşması, şiddetli ve geçmeyen ağrı ya da bulantı ve genel halsizlik gibi belirtiler durumun farklı bir boyuta geçtiğini gösterebilir. Bu tür durumlarda tabloyu basit bir zorlanma olarak değerlendirmek yerine daha dikkatli yaklaşmak gerekir.