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Göbeklitepe tüm gün ziyaret edilebilecek

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve üst çatıdaki tadilatı tamamlanan Göbeklitepe tüm gün ziyarete açık olacak.

AA | 17.11.2018 - 11:11..
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UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'nin üst çatıdaki tadilatının tamamlandığı ve tüm ziyarete açık olacağı bildirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göbeklitepe'nin iklimsel koşullardan etkilenmemesi ve ziyaretçilerin alanı daha rahat ziyaret edebilmesi amacıyla üst çatı örtülerinin yapımına 2016 yılının haziran ayında başlandığı ve 2018 yılında tamamlanarak mart ayında ziyarete açıldığı hatırlatıldı.

Göbeklitepe tüm gün ziyaret edilebilecek

TAM GÜN ZİYARET İMKANI

Üst Çatı Örtüsü Kaplama Projesi kapsamında, 13 Ekim 2018'de belirli saatlerde ziyarete açık bırakılan ören yerinde çalışmaların tamamlandığı vurgulanan açıklamada, "Alanda zorunlu olarak devam eden tadilat nedeniyle 13 Ekim 2018 tarihinden itibaren alana ziyaretçiler saat 08.00 - 11.45 saatleri arasında alınmış olup, alandaki çalışmalar 15 Kasım itibarıyla tamamlanmıştır. Alana ziyaretçiler bu tarihten itibaren haftanın 7 günü rutin ziyaret saatleri olan 08.00-16.30 arasında kabul edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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