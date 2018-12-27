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Göbeklitepe turizm lokomotifi olmaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek senenin 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmesiyle bölgeyi 5 milyon kişi ziyaret etti.

AA | 27.12.2018 - 09:24..
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Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek yılı turizmde 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmesinin büyük sevincini yaşadıklarını söyledi.

UNESCO LİSTESİNE ALINDI

Göbeklitepe'nin özellikle UNESCO asıl listesine girdikten sonra yerli ve yabancı turistlerin görmek istediği mekanların başında geldiğini belirten Aslan, her yıl bölgeye yüzlerce tur düzenlendiğini ifade etti.

Göbeklitepe turizm lokomotifi olmaya hazırlanıyor

GEÇEN YIL 5 MİLYON KİŞİ GÖRDÜ

Göbeklitepe'nin bu yıl Türkiye'de en çok merak edilen mekanların başında geldiğine dikkati çeken Aslan, "Göbeklitepe geçen yıl yerelde daha fazla merak edilir oldu. Özellikle Türkiye içinde yoğun bir ilgi oluştu. Ülke içinde sırf Göbeklitepe'ye özel turlar başladı. Toplam ziyaretçi sayımız bu yıl daha bitmeden 5 milyona yaklaştı, bunun 4 milyonunu Göbeklitepe'ye günü birlik ziyaret için gelenler oluşturdu. Gelecek yıllarda bu rakam çok çok daha yükselecek" diye konuştu.

Göbeklitepe turizm lokomotifi olmaya hazırlanıyor

GÖBEKLİTEPE ÖN PLANDA OLSUN TALEBİ

Aslan, "Göbeklitepe'yi bu yıl çok iyi değerlendireceğiz. Tarihi ören yeri ilimize, bölgemize ve ülkemize ciddi anlamda turizm getirisi sağlayacaktır. Göbeklitepe 2019 kültür turizmi anlamında ülkemiz için lokomotif görevi üstlenecektir. Bu anlamda yerli ve yabancı turist açısından cezbedici bir mekan olarak öne çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının projelerinde tanıtım ve etkinliklerinde sürekli Göbeklitepe'nin ön planda olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Göbeklitepe turizm lokomotifi olmaya hazırlanıyor


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