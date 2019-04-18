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Gobi Çölü'ne uzay üssü kuruldu

Gobi Çölü'ne inşa edilen uzay üssü, geleceğin astronotlarını yetiştirecek.

REUTERS | 18.04.2019 - 11:21..
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Gördüğünüz yer Mars değil... Çin ile Moğolistan'ın güneyinde kalan ve geniş bir alana yayılan Gobi Çölü. Burada sıra dışı bir proje geliştirildi.

Gobi Çölü'ne uzay üssü kuruldu

TURİSTLERİN DE GÖZDESİ OLACAK

Geliştirilen projenin amacı ise geleceğin astronotlarını yetiştirmek. Çin'in Jinchang şehrinin 40 kilometre uzağında inşa edilen dev üs, aynı zamanda turistlerin de gözdesi olacak.

Gobi Çölü'ne uzay üssü kuruldu

374 MİLYON DOLAR YATIRIM BEDELİ

Merkezde, turistler için özel bir restoran, hotel ve gezi alanları yer alacak. 374 milyon dolar yatırım bedeli ile inşa edilen proje, ilerleyen yıllarda daha da büyütülecek. Uzay eğitim merkezinde ayrıca, uzayda ihtiyaç olabilecek yiyecek ve içecekler de bulunuyor.

2 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

'C-Space' olarak adlandırılan projeyi ise 2030 yılında, 2 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Gobi Çölü'ne uzay üssü kuruldu

Gobi Çölü'ne uzay üssü kuruldu

Gobi Çölü'ne uzay üssü kuruldu

Gobi Çölü'ne uzay üssü kuruldu

Gobi Çölü'ne uzay üssü kuruldu

Gobi Çölü'ne uzay üssü kuruldu

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