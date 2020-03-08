Türkiye'nin, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlere kapıları açmasının ardından Edirne’ye akın eden göçmenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Göçmenler, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.

YUNAN POLİSİNDEN ÇOCUKLARA ŞİDDET

Yunanistan’a geçmeyi başaran ancak yakalandıkları için tekrar Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye gönderilen göçmen çocuklar yaşadıklarını anlattı.

Yunan polisinin kendilerine vurduğunu söyleyen çocuklar, ayakkabı ve montlarının da alındığını ifade etti.

Geri gönderilen göçmen çocuklar: En iyi devlet Türkiye devleti ViDEO

"TÜRKİYE, EN İYİ DEVLET"

Ufak bir bebeğin de Yunan polisi tarafından dövüldüğünü anlatan çocuklar, ailelerin paralarına ve telefonlarına el konulduğunu belirtti.

Meriç Nehri üzerinden Edirne’nin sınır köylerine geri gönderildiklerini söyleyen göçmen çocuklar, köy halkı tarafından kendilerine yiyecek ve giyecek verildiğini belirterek, "En iyi devlet Türkiye devleti" dediler.