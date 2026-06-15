Göçmen kaçakçılığından aranan Iraklı, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla uluslararası seviyede aranan Irak uyruklu S.M.M.'nin Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisini aldı.

Yunanistan ve İtalya adli makamlarınca aranan 55 yaşındaki S.M.M.'nin, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Haziran'da sahte pasaportla ülkeye giriş yapmaya çalıştığının tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

S.M.M, düzenlenen operasyonla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

TÜRKİYE'DE DE ARAMA KAYDI VAR

İtalya ve Yunanistan tarafından Ege Denizi üzerinden Avrupa ülkelerine göçmen kaçakçılığı organizasyonlarında yer alması nedeniyle aranan S.M.M.'nin, Türkiye'de ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından aranma kaydının bulunduğu belirlendi.

S.M.M., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.