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Göçmenler ABD-Meksika sınırını aştı

ABD’ye giriş yapmak üzere Meksika-ABD sınırına gelen göçmenler Tijuana'daki sınırı aşarak California'ya giriş yaptı.

AA | 03.12.2018 - 09:10..
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ABD'nin Meksika sınırında, mülteci hareketliliği devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sınıra gelen 9 bin kişi, sınırı geçerek ülkeye giriş yapmıştı. Sınırda yaşanan mülteci akını devam ederken göçmenlerin kaçak girişleri sürüyor.

Göçmenler ABD-Meksika sınırını aştı

Göçmenler ABD-Meksika sınırını aştı

SINIRA AKIN ETTİLER

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak, Meksika’nın Baja California eyaletindeki Tijuana kentine gelen göçmenlerin sayısının 9 bini bulduğu bildirildi. Göçmenler, kurdukları çadırlarda bekleyişini sürdürürken Honduraslı bir grup sınırdaki bariyerlerin yakınında görüntülendi.

Göçmenler ABD-Meksika sınırını aştı

Göçmenler ABD-Meksika sınırını aştı


Kaçak geçişlerin sürdüğü bölgede, çok sayıda göçmen bariyerlerin üstünden atlayarak ülkeye girişlerini yaptı.

Göçmenler ABD-Meksika sınırını aştı

ZAFER MUTLULUĞU

Binlerce kilometrelik mesafeleri aşarak gelen göçmenler, Tijuanda sınırındaki bariyerleri aşmanın verdiği mutluluk ile zaferi tattı. Sınırı geçen göçmenlerin yüzlerinde, mutluluk ile yorgunlukla karışık gülümseme vardı.

Göçmenler ABD-Meksika sınırını aştı

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