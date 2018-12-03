Göçmenler ABD-Meksika sınırını aştı

ABD'nin Meksika sınırında, mülteci hareketliliği devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sınıra gelen 9 bin kişi, sınırı geçerek ülkeye giriş yapmıştı. Sınırda yaşanan mülteci akını devam ederken göçmenlerin kaçak girişleri sürüyor.
SINIRA AKIN ETTİLER
Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak, Meksika’nın Baja California eyaletindeki Tijuana kentine gelen göçmenlerin sayısının 9 bini bulduğu bildirildi. Göçmenler, kurdukları çadırlarda bekleyişini sürdürürken Honduraslı bir grup sınırdaki bariyerlerin yakınında görüntülendi.
Kaçak geçişlerin sürdüğü bölgede, çok sayıda göçmen bariyerlerin üstünden atlayarak ülkeye girişlerini yaptı.
ZAFER MUTLULUĞU
Binlerce kilometrelik mesafeleri aşarak gelen göçmenler, Tijuanda sınırındaki bariyerleri aşmanın verdiği mutluluk ile zaferi tattı. Sınırı geçen göçmenlerin yüzlerinde, mutluluk ile yorgunlukla karışık gülümseme vardı.