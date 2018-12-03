Göçmenler ABD-Meksika sınırını aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk okçuluk geleneğini yaşatmak için UNESCO'ya başvuruda bulunacak.

Eskişehir'deki tatbikatta temsili yaralılar sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından ambulanslara taşındı.

Paris'te başlayan "Sarı Yelekliler" eylemi Avrupa'yı kasıp kavurdu. Fransa'nın ardından, Belçika ve Hollanda'ya da sıçrayan eylemin yeni durağı Almanya oldu.

Al Arabiya'nın son dakika olarak verdiği bilgiye göre Katar, Ocak 2019`da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılacağını açıkladı.

Devlet Tiyatroları (DT), sezonun açıldığı 2 Ekim'den bugüne başta Ankara olmak üzere tüm bölgelerindeki sahnelerinde eserlerini kapalı gişe sergiliyor.

Şanlıurfa’da bu yıl 2’ncisi düzenlenen Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı son gününde ziyaretçi akınına uğradı, toplamda 300 bin kitapsever fuarı gezdi.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.