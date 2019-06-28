Göçmenler denizin ortasında kaldı

Bir Alman sivil toplum kuruluşuna ait olan Hollanda bandıralı Sea-Watch 3 gemisi, 2 hafta boyunca İtalya açıklarında uluslararası sularda bekledikten sonra geçen Çarşamba günü izinsiz olarak İtalya kara sularına girmişti.

Geminin kaptanı Carola Rackete, sorumluluğunu taşıdığı 42 göçmenin güvenliğini daha fazla garanti edemediği gerekçesiyle İtalya'nın izin vermemesine rağmen kara sularına girmiş ve Lampedusa limanına doğru yol almaya başlamıştı. Ancak gemi yaklaşık Çarşamba gününden bu yana Lampedusa limanına 3 mil mesafede bekletiliyor ve limana yanaşmasına izin verilmiyor.

GEMİDE GERGİNLİK VAR

BBC Türkçe'nin haberine göre Sea-Watch 3'ün 31 yaşındaki Alman kaptanı Carola Rackete, İtalyan sularında 2 gece geçirdikten sonra bugün yaptığı açıklamalarda gemideki durumun çok gergin olduğunu söyledi. Roma'daki Yabancı Basın Derneği'ne Skype bağlantısı ile konuşarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rackete gemideki durumu şöyle özetledi: "Şu an durum inanılmaz derecede gergin. Gittikçe kötüye gidiyor. Son günlerde durum daha da ağırlaştı."





Rackete, özellikle İtalya'nın liman açması taleplerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımalarına rağmen olumlu yanıt alamamalarının ardından gemideki göçmenlerin psikolojik durumunun kötüleştiğini anlattı ve şöyle devam etti: "Görünürde hiçbir çözüm kalmamıştı. Hiçbir ülke bize yardım etmiyordu. Ne yapacağımızı bilmiyorduk, bu onlar (göçmenler) için çok çok zordu…

İnsanlar açlık grevine gitme, denize atlama ya da kendilerine zarar verme tehdidinde bulunuyordu. Bunlar çok ağır hale gelince izinsiz olarak (İtalyan) kara sularına girerek güvenli limana yanaşma kararına mecbur kaldım. İnsanların hayatının tehlikede olduğundan korkuyordum.

Şu an da durum hala çok gergin. Lampedusa limanı açıklarındayız. Yetkililer defalarca gemiye çıktı ama bizimle iş birliği yapmıyorlar. Hala limana yanaşma konusunda bir işaret görünmüyor."